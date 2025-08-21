Milano 9:51
43.042 +0,41%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:51
9.295 +0,07%
24.305 +0,11%

Piazza Affari: scambi in positivo per D'Amico

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale nel trasporto marittimo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,35%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che D'Amico mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,85%, rispetto a +0,81% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Allo stato attuale lo scenario di breve di D'Amico rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,871 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,759. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,983.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
