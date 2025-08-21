Piazza Affari: scambi in positivo per D'Amico

leader mondiale nel trasporto marittimo

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,35%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,85%, rispetto a +0,81% dell').Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,871 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,759. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,983.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)