Piazza Affari: scambi in positivo per D'Amico

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale nel trasporto marittimo
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,35%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che D'Amico
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,85%, rispetto a +0,81% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di D'Amico
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,871 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,759. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,983.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)