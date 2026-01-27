Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:59
25.953 +0,93%
Dow Jones 17:59
49.077 -0,68%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Piazza Affari: scambi in positivo per WIIT

Piazza Affari: scambi in positivo per WIIT
Seduta vivace oggi per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,02%.
