Migliori e peggiori
Piazza Affari: movimento negativo per D'Amico
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader mondiale nel trasporto marittimo, con una flessione dell'1,85%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di D'Amico evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso D'Amico rispetto all'indice.


Lo status tecnico di D'Amico è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,913 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,723. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,103.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
