Piazza Affari: movimento negativo per D'Amico

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader mondiale nel trasporto marittimo
, con una flessione dell'1,85%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di D'Amico
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso D'Amico
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di D'Amico
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,913 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,723. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,103.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)