Francoforte: andamento rialzista per United Internet

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di United Internet, con una variazione percentuale del 3,63%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a United Internet rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, United Internet è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,19 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,19. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
