Francoforte: brusca correzione per Commerzbank

(Teleborsa) - Retrocede molto la banca tedesca
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,93%.
Lo scenario su base settimanale di Commerzbank
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve della banca d'affari
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 37,22 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,92. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 38,52.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)