Milano 14:20
43.250 +0,55%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 14:20
9.315 +0,07%
Francoforte 14:20
24.287 -0,03%

Francoforte: brusca correzione per Commerzbank

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto la banca tedesca, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,93%.

Lo scenario su base settimanale di Commerzbank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve della banca d'affari è in rafforzamento con area di resistenza vista a 37,22 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,92. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 38,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
