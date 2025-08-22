Milano
10:10
43.090
+0,18%
Nasdaq
21-ago
23.143
0,00%
Dow Jones
21-ago
44.786
-0,34%
Londra
10:10
9.300
-0,09%
Francoforte
10:10
24.283
-0,04%
Venerdì 22 Agosto 2025, ore 10.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: movimento negativo per Cts Eventim
Francoforte: movimento negativo per Cts Eventim
Migliori e peggiori
,
In breve
22 agosto 2025 - 09.50
Composto ribasso per
Cts Eventim
, in flessione del 3,03% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: vendite diffuse su Cts Eventim
Francoforte: scambi negativi per Cts Eventim
Francoforte: brusca correzione per Cts Eventim
Francoforte: movimento negativo per Evotec
Titoli e Indici
Cts Eventim
-3,09%
Altre notizie
Francoforte: movimento negativo per Durr
Francoforte: movimento negativo per Commerzbank
Francoforte: andamento negativo per ThyssenKrupp
Francoforte: movimento negativo per Infineon
Francoforte: andamento negativo per Jenoptik
Francoforte: andamento negativo per Hellofresh