Francoforte: scambi negativi per Cts Eventim

(Teleborsa) - Ribasso per Cts Eventim, che presenta una flessione dell'1,96%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Cts Eventim rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Cts Eventim segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 77,22 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 78,47. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 76,78.

