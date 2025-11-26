Milano 14:42
43.060 +0,85%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 14:42
9.676 +0,70%
Francoforte 14:42
23.590 +0,53%

Francoforte: performance negativa per Cts Eventim

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per Cts Eventim
(Teleborsa) - Retrocede Cts Eventim, con un ribasso del 2,39%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Cts Eventim mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,96%, rispetto a +2,01% del Germany MDAX).


Il quadro tecnico di breve periodo di Cts Eventim mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 83,53 Euro. Rischio di discesa fino a 80,78 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 86,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```