Home Depot, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Grande giornata per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,08%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Home Depot
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Home Depot
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Home Depot
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Home Depot
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 419,3 USD. Primo supporto a 403,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 393.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)