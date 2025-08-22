Milano 17:35
Home Depot, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Grande giornata per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,08%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Home Depot evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Home Depot rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Home Depot. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Home Depot evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 419,3 USD. Primo supporto a 403,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 393.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
