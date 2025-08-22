JPMorgan paga 330 milioni di dollari alla Malesia per risvolgere caso 1MDB

(Teleborsa) - Il colosso bancario statunitense JPMorgan pagherà al governo malese 330 milioni di dollari
nell'ambito di un accordo per risolvere tutte le questioni
relative al suo ruolo nello scandalo del fondo statale 1Malaysia Development Berhad (1MDB
), una delle più grandi frodi finanziarie della storia.
"L'accordo transattivo risolve tutte le rivendicazioni esistenti e potenziali e vincola entrambe le parti da qualsiasi futura rivendicazione
o contenzioso relativo a 1MDB", si legge in un comunicato congiunto. In base all'accordo, la banca - "senza ammissione di responsabilità" - verserà la somma al Malaysian Assets Recovery Trust Account.
Ciascuna parte ritirerà tutti i ricorsi pendenti
relativi alla causa precedentemente intentata da 1MDB contro la filiale di JPMorgan presso l'Alta Corte malese, è stato sottolineato.
L'accordo è arrivato nello stesso giorno
della condanna della filiale di JPMorgan in Svizzera
per "non aver adottato tutte le misure organizzative ragionevoli e necessarie per impedire la commissione di atti di riciclaggio di denaro aggravato" nel caso 1MDB.