Motive Technologies, la società di AI per il fleet management si quota sul NYSE

Finanza, IPO
(Teleborsa) - Motive Technologies, piattaforma di operazioni automatizzate alimentate dall'intelligenza artificiale, ha annunciato l'intenzione di quotarsi sul New York Stock Exchange (NYSE) con il simbolo "MTVE".

Il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo per l'offerta proposta non sono ancora stati determinati. L'offerta proposta è soggetta alle condizioni di mercato. J.P. Morgan, Citigroup, Barclays e Jefferies agiscono in qualità di lead book-running manager per l'offerta.

Motive, che sviluppa software per la gestione di camion e mezzi aziendali, serve quasi 100.000 clienti, dalle piccole imprese alle aziende Fortune 500 come Halliburton, KONE, Komatsu, NBC Universal e Maersk, in un'ampia gamma di settori, tra cui autotrasporti e logistica, edilizia, energia, assistenza sul campo, produzione, agricoltura, cibo e bevande, commercio al dettaglio, servizi di smaltimento rifiuti e settore pubblico. Motive ha registrato una perdita netta di 62,7 milioni di dollari su un fatturato di 115,8 milioni di dollari nel terzo trimestre.


