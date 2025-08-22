New York: al centro degli acquisti Tesla Motors

(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda attiva nel settore automotive
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,75%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tesla Motors
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tesla Motors
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Tesla Motors
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 325,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 344,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 313,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)