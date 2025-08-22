Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 19:58
23.533 +1,69%
Dow Jones 19:58
45.681 +2,00%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

New York: al centro degli acquisti Tesla Motors

Migliori e peggiori
New York: al centro degli acquisti Tesla Motors
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda attiva nel settore automotive, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,75%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tesla Motors evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tesla Motors rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Tesla Motors mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 325,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 344,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 313,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
