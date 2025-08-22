Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 19:58
23.533 +1,69%
Dow Jones 19:58
45.681 +2,00%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

New York: amplia l'ascesa ON Semiconductor

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di componenti elettronici, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,66%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che ON Semiconductor mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,85%, rispetto a -1,25% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Analizzando lo scenario di ON Semiconductor si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 50,16 USD. Prima resistenza a 53,13. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 48,26.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
