New York: amplia l'ascesa ON Semiconductor

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di componenti elettronici
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,66%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che ON Semiconductor
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,85%, rispetto a -1,25% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Analizzando lo scenario di ON Semiconductor
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 50,16 USD. Prima resistenza a 53,13. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 48,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)