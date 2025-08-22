New York: andamento sostenuto per Enphase Energy

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di tecnologia energetica americana
, in guadagno del 2,78% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Enphase Energy
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Enphase Energy
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 35,01 USD con area di resistenza individuata a quota 35,86. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 34,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)