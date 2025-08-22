Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 19:59
23.534 +1,69%
Dow Jones 19:59
45.662 +1,96%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

New York: rosso per Monster Beverage

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore e fornitore di bevande, in flessione del 2,14% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Monster Beverage, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, Monster Beverage è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 64,34 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 62,29. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 66,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
