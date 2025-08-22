New York: rosso per Monster Beverage

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore e fornitore di bevande
, in flessione del 2,14% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Monster Beverage
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, Monster Beverage
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 64,34 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 62,29. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 66,39.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)