Debole il mercato americano, sotto pressione i titoli tecnologici

(Teleborsa) -, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,51%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 6.827 punti. In forte calo il(-1,91%); con analoga direzione, in rosso l'(-1,03%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,87%),(-0,93%) e(-0,69%).Questa settimana l'attenzione degli investitori sarà concentrata sui dati chiave dell’di novembre, che probabilmente influenzeranno le prospettive sui tassi d’interesse.Intanto gli investitori restano cauti verso i titoli tecnologici dopo che le deboli previsioni dihanno alimentato preoccupazioni sul commercio dell’Al top tra i(+2,26%),(+2,04%),(+1,83%) e(+1,67%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,43%.Calo deciso per, che segna un -3,27%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,53%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,82%.(+9,60%),(+3,21%),(+2,75%) e(+2,04%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -11,43%.Seduta negativa per, che scende del 7,03%.Sensibili perdite per, in calo del 6,72%.In apnea, che arretra del 6,46%.