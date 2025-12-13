Debole il mercato americano, sotto pressione i titoli tecnologici

(Teleborsa) - Prevale la debolezza in chiusura di ottava a Wall Street
, con il Dow Jones
che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,51%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l'S&P-500
, che scivola a 6.827 punti. In forte calo il Nasdaq 100
(-1,91%); con analoga direzione, in rosso l'S&P 100
(-1,03%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto beni di consumo per l'ufficio
. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti informatica
(-2,87%), energia
(-0,93%) e telecomunicazioni
(-0,69%).
Questa settimana l'attenzione degli investitori sarà concentrata sui dati chiave dell’indice dei prezzi al consumo
di novembre, che probabilmente influenzeranno le prospettive sui tassi d’interesse.
Intanto gli investitori restano cauti verso i titoli tecnologici dopo che le deboli previsioni di Broadcom
e Oracle
hanno alimentato preoccupazioni sul commercio dell’intelligenza artificiale
.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, McDonald's
(+2,26%), Coca Cola
(+2,04%), Boeing
(+1,83%) e Verizon Communication
(+1,67%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Caterpillar
, che ha archiviato la seduta a -4,43%.
Calo deciso per Nvidia
, che segna un -3,27%.
Sotto pressione Goldman Sachs
, con un forte ribasso del 2,53%.
Soffre Cisco Systems
, che evidenzia una perdita dell'1,82%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Lululemon Athletica
(+9,60%), Linde
(+3,21%), Tesla Motors
(+2,75%) e Monster Beverage
(+2,04%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Broadcom
, che ha archiviato la seduta a -11,43%.
Seduta negativa per Constellation Energy
, che scende del 7,03%.
Sensibili perdite per Micron Technology
, in calo del 6,72%.
In apnea AppLovin
, che arretra del 6,46%.