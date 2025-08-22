New York: scambi al rialzo per United Health

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big delle assicurazioni sanitarie
, con una variazione percentuale dell'1,88%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che United Health
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,83%, rispetto a +1,23% dell'indice americano
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 311,3 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 305,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 302,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)