Milano 16:19
43.506 +1,15%
Nasdaq 16:20
23.494 +1,52%
Dow Jones 16:20
45.438 +1,46%
Londra 16:19
9.351 +0,45%
Francoforte 16:17
24.430 +0,56%

New York: scambi al rialzo per United Health

Migliori e peggiori
New York: scambi al rialzo per United Health
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big delle assicurazioni sanitarie, con una variazione percentuale dell'1,88%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che United Health mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,83%, rispetto a +1,23% dell'indice americano).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 311,3 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 305,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 302,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```