Milano
17:35
43.310
+0,69%
Nasdaq
19:59
23.534
+1,69%
Dow Jones
19:59
45.662
+1,96%
Londra
17:35
9.321
+0,13%
Francoforte
17:35
24.363
+0,29%
Venerdì 22 Agosto 2025, ore 20.16
Home Page
/
Notizie
/ New York: senza freni Mohawk Industries
New York: senza freni Mohawk Industries
Migliori e peggiori
,
In breve
22 agosto 2025 - 20.00
Prepotente rialzo per la
multinazionale statunitense che produce pavimenti
, che mostra una salita bruciante del 7,59% sui valori precedenti.
Condividi
Titoli e Indici
Mohawk Industries
+7,64%
