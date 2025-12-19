Milano 17:35
New York: movimento negativo per Mohawk Industries

(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale statunitense che produce pavimenti, che tratta con una perdita del 2,19%.

Lo scenario su base settimanale di Mohawk Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario tecnico di Mohawk Industries mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 106 USD con area di resistenza individuata a quota 108,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 104,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
