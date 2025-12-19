New York: movimento negativo per Mohawk Industries

(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale statunitense che produce pavimenti
, che tratta con una perdita del 2,19%.
Lo scenario su base settimanale di Mohawk Industries
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Mohawk Industries
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 106 USD con area di resistenza individuata a quota 108,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 104,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)