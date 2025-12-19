Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 20:01
25.319 +1,20%
Dow Jones 20:01
48.220 +0,56%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

New York: calo per Mohawk Industries
Composto ribasso per la multinazionale statunitense che produce pavimenti, in flessione del 2,19% sui valori precedenti.
