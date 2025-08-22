Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 18:09
23.499 +1,54%
Dow Jones 18:09
45.741 +2,13%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

New York: spinge in avanti Old Dominion Freight Line

Migliori e peggiori, In breve
New York: spinge in avanti Old Dominion Freight Line
Rialzo per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,80%.
Condividi
```