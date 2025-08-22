Old Dominion Freight Line, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Ottima performance per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion
, che scambia in rialzo del 6,80%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Old Dominion Freight Line
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Old Dominion Freight Line
evidenzia un declino dei corsi verso area 153,3 USD con prima area di resistenza vista a 163,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 146,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)