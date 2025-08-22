Old Dominion Freight Line, prevale lo scenario rialzista a New York

società specializzata nei servizi di trasporto su camion

Nasdaq 100

Old Dominion Freight Line

Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Ottima performance per la, che scambia in rialzo del 6,80%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 153,3 USD con prima area di resistenza vista a 163,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 146,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)