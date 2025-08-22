Milano 14:22
43.246 +0,54%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 14:22
9.314 +0,05%
Francoforte 14:22
24.283 -0,04%

Parigi: balza in avanti Stellantis

Seduta positiva per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che avanza bene dell'1,88%.
