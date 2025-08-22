Milano
12:18
43.227
+0,50%
Nasdaq
21-ago
23.143
0,00%
Dow Jones
21-ago
44.786
-0,34%
Londra
12:18
9.306
-0,04%
Francoforte
12:18
24.309
+0,07%
Venerdì 22 Agosto 2025, ore 12.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 63,5 dollari alle 11:30
Petrolio a 63,5 dollari alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
22 agosto 2025 - 11.30
Prezzo del greggio Wti a 63,5 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 64,71 dollari alle 11:30
Petrolio a 63,09 dollari alle 08:30
Petrolio a 65,76 dollari alle 08:30
Petrolio a 65,22 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
-0,07%
Altre notizie
Petrolio a 64,38 dollari alle 15:40
Petrolio a 67,38 dollari alle 19:30
Petrolio a 62,76 dollari alle 11:30
Petrolio a 63,33 dollari alle 15:40
Petrolio a 62,86 dollari alle 08:30
Petrolio a 62,69 dollari alle 15:40