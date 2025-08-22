Milano 10:12
43.090 +0,18%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 10:12
9.301 -0,09%
Francoforte 10:12
24.286 -0,03%

Petrolio a 63,68 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 63,68 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 63,68 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```