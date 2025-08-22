Milano 14:23
43.257 +0,57%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 14:23
9.314 +0,05%
Francoforte 14:23
24.285 -0,03%

Piazza Affari: balza in avanti Banca Generali

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Banca Generali
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo bancario, in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Banca Generali rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 51 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 49,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 48,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```