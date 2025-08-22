Milano 14:23
43.257 +0,57%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 14:23
9.314 +0,05%
Francoforte 14:23
24.285 -0,03%

Piazza Affari: brillante l'andamento di STMicroelectronics

Balza in avanti l'azienda italo-francese di semiconduttori, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,21%.
