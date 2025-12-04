Piazza Affari: andamento rialzista per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda italo-francese di semiconduttori
, con una variazione percentuale del 3,68%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che STMicroelectronics
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,8%, rispetto a +0,73% del principale indice della Borsa di Milano
).
Lo status tecnico del produttore di chip
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,28 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 21,92. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)