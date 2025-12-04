Milano 10:55
43.388 +0,02%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 10:55
9.695 +0,04%
Francoforte 10:55
23.869 +0,74%

Piazza Affari: andamento rialzista per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda italo-francese di semiconduttori, con una variazione percentuale del 3,68%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che STMicroelectronics mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,8%, rispetto a +0,73% del principale indice della Borsa di Milano).


Lo status tecnico del produttore di chip è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,28 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 21,92. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22,64.

