In evidenza STMicroelectronics sul listino di Piazza Affari

(Teleborsa) - Brilla l'azienda italo-francese di semiconduttori
, che passa di mano con un aumento del 4,31%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di STMicroelectronics
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo del produttore di chip
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 21,27 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 21,7, mentre il primo supporto è stimato a 20,84.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)