Amplifon svetta nel FTSE MIB con un rialzo del 2,22%

(Teleborsa) - Seduta positiva per Amplifon
, che oggi si colloca fra i migliori titoli del FTSE MIB, con un guadagno del 2,22% a 15,89 euro.
Volumi discreti per oltre 2 milioni di azioni trattate nel primo pomeriggio.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido r
ispetto a quello del FTSE MIB
, con un guadagno di oltre il 6% rispetto allo scorso lunedì, rispetto al +1,5 dell'indice dei titoli guida. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società leader nelle soluzioni uditive
che recentemente aveva registrato una performance negativa. Analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza
individuata a quota 16,06 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 16,48, mentre il primo supporto
è stimato a 15,63.
Amplifon sta sicuramente beneficiando di un clima più favorevole a livello internazionale
, grazie anche alla firma dell'accordo sul commercio USA-UE, che non elimina l'impatto die dazi, ma rende lo scenario futuro più prevedibile.
In più, l'azienda guarda con una certa fiducia al futuro, grazie anche ad una serie di innovazioni chiave
che fanno uso dell'Intelligenza artificiale. Più servizi e migliore qualità per il clienti saranno garantire dalla nuova app che fa uso dell'AI
. Nell'ambito del piano di investimenti di AmplifonX da 100 milioni l'anno, il gruppo guidato da Enrico Vita ha lanciato la nuova app in Usa, Francia, Portogallo e Nuova Zelanda
, in attesa di estenderne l'uso a 8 nuove nazioni tra cui l'Italia
. La nuova app sarà aperta oltre ai clienti Amplifon, anche ai loro familiari, ai caregiver o a coloro che non sono ancora clienti, per consentire tante funzioni in più, tra cui un'assistente AI 24 ore su 24, un nuovo test audiometrico da fare sullo smartphone e nuovi contenuti informativi anche sulla prevenzione.