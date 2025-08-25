Amplifon svetta nel FTSE MIB con un rialzo del 2,22%

Amplifon

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che oggi si colloca fra i migliori titoli del FTSE MIB, con unVolumi discreti per oltre 2 milioni di azioni trattate nel primo pomeriggio.Su base settimanale, ilispetto a quello del, con un guadagno di oltre il 6% rispetto allo scorso lunedì, rispetto al +1,5 dell'indice dei titoli guida. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allache recentemente aveva registrato una performance negativa. Analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva versoindividuata a quota 16,06 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 16,48, mentre ilè stimato a 15,63.Amplifon sta sicuramente beneficiando di un, grazie anche alla firma dell'accordo sul commercio USA-UE, che non elimina l'impatto die dazi, ma rende lo scenario futuro più prevedibile.In più, l'azienda guarda con una certa fiducia al futuro, grazie anche ad una serie diche fanno uso dell'Intelligenza artificiale. Più servizi e migliore qualità per il clienti saranno garantire dalla. Nell'ambito del piano di investimenti di AmplifonX da 100 milioni l'anno, il gruppo guidato da Enrico Vita ha lanciato la nuova app, in attesa di. La nuova app sarà aperta oltre ai clienti Amplifon, anche ai loro familiari, ai caregiver o a coloro che non sono ancora clienti, per consentire tante funzioni in più, tra cui un'assistente AI 24 ore su 24, un nuovo test audiometrico da fare sullo smartphone e nuovi contenuti informativi anche sulla prevenzione.