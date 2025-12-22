Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 19/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 dicembre
Frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, che mette a segno un modesto profit a +0,66%.
Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 45.013, mentre il primo supporto è stimato a 44.246. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 45.780.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)