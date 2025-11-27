Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 26/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,01%.
Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 43.408. Rischio di discesa fino a 42.576 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 44.240.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)