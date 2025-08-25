Boeing investe 1 miliardo dollari per linea produzione 787 Dreamliner

(Teleborsa) -la linea di produzione delbasata a Charleston in Carolina del Sud, da dove escono attualmente quattro aeromobili al mese, con l’obiettivo di aumentare la capacità a cinque entro l’anno in corso e a dieci al mese entro il 2026.Per raggiungere questo obiettivo il costruttore americano ha previsto di investire un miliardo di dollari nei prossimi due anni, creando anche una nuova area dedicata alil velivolo cargo di grandi dimensioni impiegato per il trasporto dei vari componenti del Dreamliner da trasferire nell’area delle linee di assemblaggio dove è stato progettato un nuovo centro logistico per la gestione delle operazioni di carico e scarico.L’investimento porterà alla creazioni di