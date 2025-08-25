Milano 22-ago
43.310 0,00%
Nasdaq 22-ago
23.498 +1,54%
Dow Jones 22-ago
45.632 +1,89%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 22-ago
24.363 0,00%

Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dello 0,88% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta in utile a 3.859,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dello 0,88% alle 05:48
Spunto rialzista dello 0,88% per Shanghai, alle 05:48, che continua le contrattazioni a 3.859,43 punti.
Condividi
```