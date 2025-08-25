Fisco, poche ispezioni: in media controlli sostanziali per 1 azienda su 71

(Teleborsa) - Solo l'1,4%
delle attività imprenditoriali e professionali viene "visitata" ogni anno dal fisco
. In pratica, rientra in quelli che vengono tecnicamente definiti controlli sostanziali in un anno appena un'attività su 71. Tradotto in termini temporali, con questi ritmi per completare la rotazione e fare un check su tutte le attività sarebbero necessari almeno settanta anni.
Ma talvolta scovare l'evasione non basta:
su 100 euro scoperti con le diverse tipologie di verifica alla fine solo 17-18 euro
finiscono per essere incassati davvero. I dati, che fotografano un'evasione che appare sempre difficile da stanare, sono quelli contenuti nell'analisi che la Corte dei Conti h
a effettuato sulle entrate pubbliche nei corposi volumi
che accompagnano la relazione sul 'Rendiconto Generale dello Stato', in pratica sul bilancio pubblico.Sulla frequenza dei controlli sostanziali
- quelli per intendersi che vengono fatti con accessi e ispezioni,
non su documenti cartacei - la valutazione è facile: "Risulta dunque del tutto evidente - afferma la Corte - come le probabilità di essere concretamente soggetti a controllo siano molto ridotte". Sugli incassi reali, invece, la conclusione dei magistrati contabili è che sia "altamente probabile"
la "correlazione a radicate aspettative di successive rottamazioni o al convincimento di poter eludere la successiva azione esecutiva".