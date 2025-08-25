Fisco, poche ispezioni: in media controlli sostanziali per 1 azienda su 71

(Teleborsa) -delle attività imprenditoriali e professionali viene "visitata" ogni anno dal. In pratica, rientra in quelli che vengono tecnicamente definiti controlli sostanziali in un anno appena un'attività su 71. Tradotto in termini temporali, con questi ritmi per completare la rotazione e fare un check su tutte leMa talvolta scovaresu 100 euro scoperti con le diverse tipologie di verifica alla fine solofiniscono per essere incassati davvero. I dati, che fotografano un'evasione che appare sempre difficile da stanare, sono quelli contenuti nell'analisi che la effettuato sulle entrate pubbliche neiche accompagnano la relazione sul 'Rendiconto Generale dello Stato', in pratica sul bilancio pubblico.- quelli per intendersi che vengono fattinon su documenti cartacei - la valutazione è facile: "Risulta dunque del tutto evidente - afferma la Corte - come le probabilità di essere concretamente soggetti a controllo siano molto ridotte". Sugli incassi reali, invece, la conclusione dei magistrati contabili è che siala "correlazione a radicate aspettative di successive rottamazioni o al convincimento di poter eludere la successiva azione esecutiva".