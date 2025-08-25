Milano 17:35
Fisco, poche ispezioni: in media controlli sostanziali per 1 azienda su 71

(Teleborsa) - Solo l'1,4% delle attività imprenditoriali e professionali viene "visitata" ogni anno dal fisco. In pratica, rientra in quelli che vengono tecnicamente definiti controlli sostanziali in un anno appena un'attività su 71. Tradotto in termini temporali, con questi ritmi per completare la rotazione e fare un check su tutte le attività sarebbero necessari almeno settanta anni.

Ma talvolta scovare l'evasione non basta: su 100 euro scoperti con le diverse tipologie di verifica alla fine solo 17-18 euro finiscono per essere incassati davvero. I dati, che fotografano un'evasione che appare sempre difficile da stanare, sono quelli contenuti nell'analisi che la Corte dei Conti ha effettuato sulle entrate pubbliche nei corposi volumi che accompagnano la relazione sul 'Rendiconto Generale dello Stato', in pratica sul bilancio pubblico.


Sulla frequenza dei controlli sostanziali - quelli per intendersi che vengono fatti con accessi e ispezioni, non su documenti cartacei - la valutazione è facile: "Risulta dunque del tutto evidente - afferma la Corte - come le probabilità di essere concretamente soggetti a controllo siano molto ridotte". Sugli incassi reali, invece, la conclusione dei magistrati contabili è che sia "altamente probabile" la "correlazione a radicate aspettative di successive rottamazioni o al convincimento di poter eludere la successiva azione esecutiva".
