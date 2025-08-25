Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:49
23.509 +0,05%
Dow Jones 19:49
45.381 -0,55%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Francoforte: andamento sostenuto per Puma

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per Puma
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Puma, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,56%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Puma rispetto all'indice di riferimento.


Le tendenza di medio periodo di Puma si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 19,4 Euro. Supporto stimato a 18,89. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 19,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```