Migliori e peggiori
New York: amplia l'ascesa PDD Holdings
(Teleborsa) - Effervescente la società di commercio globale, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,47%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di PDD Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di breve periodo di PDD Holdings mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 136 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 126,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 145,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
