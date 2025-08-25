Milano 25-ago
New York: andamento negativo per Norfolk Southern
(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nel trasporto di merci su rotaia, che presenta una flessione del 3,10%.

L'andamento di Norfolk Southern nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente, Norfolk Southern è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 281,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 272,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 290,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
