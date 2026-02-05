Milano 17:02
45.687 -2,04%
Nasdaq 17:02
24.536 -1,43%
Dow Jones 17:02
48.896 -1,22%
Londra 17:02
10.299 -0,99%
Francoforte 17:02
24.367 -0,96%

New York: andamento negativo per Amazon

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Amazon
Seduta in ribasso per il colosso dell'e-commerce, che mostra un decremento del 3,05%.
Condividi
```