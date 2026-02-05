Milano
17:02
45.687
-2,04%
Nasdaq
17:02
24.536
-1,43%
Dow Jones
17:02
48.896
-1,22%
Londra
17:02
10.299
-0,99%
Francoforte
17:02
24.367
-0,96%
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 17.18
New York: andamento negativo per Amazon
Migliori e peggiori
,
In breve
05 febbraio 2026 - 16.10
Seduta in ribasso per il
colosso dell'e-commerce
, che mostra un decremento del 3,05%.
New York: andamento negativo per Amazon
Amazon.Com
-4,22%
Amazon.Com
-4,22%
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto