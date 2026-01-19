Milano 15:34
45.228 -1,25%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 15:34
10.205 -0,30%
Francoforte 15:34
24.994 -1,20%

Per l'Autorità di regolamentazione ferroviaria Usa la domanda di fusione tra Union Pacific e Norfolk è incompleta

(Teleborsa) - Venerdì, l'Autorità di regolamentazione ferroviaria statunitense, il Surface Transportation Board (STB), ha respinto la domanda di fusione da 85 miliardi di dollari di Union Pacific con Norfolk Southern Railway Company per revisione, sostenendo che mancavano alcune informazioni richieste.

L'STB, infatti, ha ritenuto incompleta la domanda presentata lo scorso dicembre, citando la mancanza di proiezioni sulla quota di mercato e sull'impatto sulla concorrenza. Il consiglio ha respinto la domanda "senza pregiudicare la possibilità di una nuova presentazione", si legge in un documento diffuso dall'Autorità, consentendo alle ferrovie di ripresentarla una volta risolte le carenze.

(Foto: Eddie Blair su Unsplash )
