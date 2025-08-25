Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:53
23.514 +0,07%
Dow Jones 19:53
45.380 -0,55%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

New York: brusca correzione per Moderna

Migliori e peggiori
New York: brusca correzione per Moderna
(Teleborsa) - In forte ribasso la società americana di biotecnologia, che mostra un -5,07%.

Lo scenario su base settimanale di Moderna rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario tecnico di Moderna mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 25,21 USD con area di resistenza individuata a quota 26,75. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 24,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
