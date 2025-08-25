Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:55
23.512 +0,06%
Dow Jones 19:55
45.375 -0,56%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

New York: prevalgono le vendite su Eversource Energy

In forte ribasso il distributore di energia elettrica e gas naturale, che mostra un -5,97%.
