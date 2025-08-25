New York: risultato positivo per Constellation Energy

(Teleborsa) - Bene il fornitore statunitense di energia pulita
, con un rialzo dell'1,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Constellation Energy
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Constellation Energy
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 311,5 USD. Prima resistenza a 319,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 306,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)