New York: risultato positivo per Constellation Energy

New York: risultato positivo per Constellation Energy
(Teleborsa) - Bene il fornitore statunitense di energia pulita, con un rialzo dell'1,88%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Constellation Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Constellation Energy si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 311,5 USD. Prima resistenza a 319,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 306,9.

