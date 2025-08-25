New York: risultato positivo per Constellation Energy

fornitore statunitense di energia pulita

Constellation Energy

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo dell'1,88%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 311,5 USD. Prima resistenza a 319,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 306,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)