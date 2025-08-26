Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 25/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Chiusura in rosso per il Dow Jones 30, che termina la seduta segnando un calo dello 0,77%.
Lo status tecnico del Dow Jones 30 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 45.681, mentre il primo supporto è stimato a 44.834,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 46.527,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)