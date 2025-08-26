Milano 13:52
42.757 -1,09%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:52
9.277 -0,48%
Francoforte 13:52
24.161 -0,46%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 25/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 25/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Seduta rialzista quella per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 64,74.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 63,25. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 65,49. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 67,72.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```