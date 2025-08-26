Milano 13:54
42.746 -1,11%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:54
9.277 -0,48%
Francoforte 13:54
24.156 -0,48%

Borsa: Parigi apre in ribasso dello 0,17%

Il CAC40 avvia la giornata a 7.829,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Parigi apre in ribasso dello 0,17%
L'Indice di Parigi in sensibile calo dello 0,17%, a quota 7.829,44 in apertura.
Condividi
```