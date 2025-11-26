Milano
17:35
43.130
+1,01%
Nasdaq
18:49
25.284
+1,06%
Dow Jones
18:49
47.535
+0,90%
Londra
17:35
9.692
+0,85%
Francoforte
17:35
23.726
+1,11%
Mercoledì 26 Novembre 2025, ore 19.06
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,88%
Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,88%
Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.096,43 punti
In breve
,
Finanza
26 novembre 2025 - 17.43
Parigi amplia la performance positiva dello 0,88% e chiude a 8.096,43 punti.
Parigi
(133)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,88%
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall'entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto