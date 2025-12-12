Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 17:44
25.168 -2,02%
Dow Jones 17:44
48.445 -0,53%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,21%

Il CAC40 chiude a 8.068,62 punti

In breve, Finanza
Parigi mostra un frazionale ribasso dello 0,21% e archivia la seduta a 8.068,62 punti.
