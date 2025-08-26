Milano 13:55
42.741 -1,13%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:55
9.277 -0,48%
Francoforte 13:55
24.153 -0,49%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,63%

SSE a 3.888 punti

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,63%
Indice SSE +1,63% a quota 3.888 all'apertura pomeridiana.
