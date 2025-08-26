Milano 13:55
42.741 -1,13%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:55
9.277 -0,48%
Francoforte 13:55
24.153 -0,49%

Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,22%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.773,56 punti

In breve, Finanza
Hong Kong mostra un frazionale ribasso dello 0,22% e archivia la seduta a 25.773,56 punti.
